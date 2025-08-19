Желязков: Всички канали за подкрепа за Украйна трябва да продължат да се прилагат

Автор: Труд онлайн
Политика

"На днешната видеоконференция на "Коалицията на желаещите" обсъдихме резултатите от преговорите за Украйна във Вашингтон". Това написа в социалната мрежа Х министър-председателя на България Росен Желязков. Премиерът отбелязва също, че всички канали за подкрепа за Украйна, които са установени досега, трябва да продължат да се прилагат координирано като ключов елемент от гаранциите за сигурност.

Още от (Политика)

Най-четени

Мнения