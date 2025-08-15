Борисов: Правителството се бори с пожари, върши си работата, строи се, а ПП, от нямане какво да правят, бранят имоти с телата си

Правителството се бори с пожари, върши си работата, строи се. И понеже няма какво да правят - ще бранят с телата си... Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Силистра.

Попитан за спора с продажбата на държавни имоти, Борисов заяви:

"Спор между кого има? Ще ви помоля да идвате подготвени. Поне 15 години ГЕРБ е в различни видове управления. Има ли държавен имот, който да е продаден или приватизиран, от който да се срамувам? Няма! Сега, група леви партии, начело с популист-президента си измислят по средата на лятото, защото от ПП казаха, че с телата си щели да бранят държавната собственост, ДБ се представляват за дясна партия, Пеевски и той ги брани, и Радев брани. Но ги питам какво е останало да се приватизира от разбойническата приватизация? С телата си щели да бранят. Кое? Мога да дам като пример и като кмет, и като премиер какво сме дали на общините. С което се гордея."

Той добави, че е съгласен, че не трябва да има разбойническа приватизация.

"Трябва прозрачна приватизация. Какво ще бранят с телата си? И аз като Матросов ще застана и ще браня сринатата казарма в Пловдив - не се ползва за нищо. Ами поликлиниката в Банкя, която е разрушена и нищо не може да се прави? Те действително няма какво да правят. Правителството се бори с пожари, върши си работата, строи се. И понеже няма какво да правят - ще бранят с телата си...", коментира още лидерът на ГЕРБ.

"Те всички бранят с телата си - от Радев до Асен Василев. И ще стане страшно. Наблюдавам много добър синхрон между Радев, ПП-ДБ и "Ново начало", отбеляза бившият премиер.

"Благодарение на изключителната експертиза на министрите на ГЕРБ бяха спасени няколко милиарда от Плана за развитие. Това успяхме да свършим, докато те се състезават кой какво да подхвърли, че само от него зависи. В дясно остана само ГЕРБ, каза лидерът на първата политическа сила.

"В момента тази паянтова конструкция изисква много висша политическа отговорност от останалите партии. Изисква се много висша политическа отговорност от останалите партии. "ДПС - Ново начало" няма да вървят в посока падане на правителството. Като не става, ще отидем на избори и всеки ще обясни на българите защо отива на избори", заяви Борисов.

"Аз не съм правителството, аз съм един обикновен депутат. Всички дружно направиха така, че да мога само да подкрепям правителството", посочи той.

Лидерът на ГЕРБ коментира и срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин тази вечер:

"След срещата на Тръмп и Путин ще се наложат големи размествания, край на война."

Той отбеляза, че се прекланя пред желанието на доброволците да помогнат в пожарите.