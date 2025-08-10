Президентът Румен Радев спря продажбата на държавни имоти (обзор)

Кабинетът “Желязков” отправи обвинения в политическа злоупотреба

Държавният глава апелира депутатите да осмислят ветото върху Закона за държавната собственост

“Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата”, каза Радев

Президентът Румен Радев обяви, че налага вето върху продажбата на държавни имоти.

“Правителството на Пеевски и Борисов стяга най-големия грабеж от 90-те години насам - готви се да разпродава 4400 държавни имота”. Това заяви Радев пред журналисти във Варна. Държавният глава обяви, че затова връща за ново обсъждане в Народното събрание промените в Закона за държавната собственост, които по думите му неслучайно са прокарани в навечерието на отпуските.

“Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата - така една грешка води до друга грешка. От това ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи и пострада природата”, заяви президентът Радев и изрази очакване депутатите да осмислят наложеното от него вето на промените в Закона за държавната собственост.

Последва незабавна реакция от Министерския съвет. В страницата си във фейсбук от “Дондуков” 1 написаха:

“На вниманието на тези, които тепърва започват и онези които продължават политически да злоупотребяват с Програмата за упражняване на правата върху имоти - държавна собственост и върху имоти - собственост на държавни публични предприятия, Правителствената информационна служба припомня, че същата е приета на 08.05.2025 г.”, казват в официалната си позиция от “Дондуков”1. От там уточниха още:

“Основна задача на Програмата е да систематизира държавни имоти с отпаднала необходимост, при управлението на които се акумулират загуби, изразяваща се в ангажирането на средства за опазването и поддържането им, както и в липса на приходи. Поради злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство, Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание да одобри Програмата. С цел да бъдат избегнати всякакви допълнителни спекулации”, написаха от Министерския съвет и публикуваха целия текст на писмото, с което Решението на МС от 07.08.2025 г. е изпратено до Народното събрание. В него се изисква от депутатите да приемат Програмата, както и решение, с което “до одобряването є да не се извършват разпоредителни действия с държавни недвижими имоти в полза на трети лица, освен за нуждите на държавни органи, агенции и комисии, общини и публични предприятия”.

В писмото се посочва още:

“През последните десетилетия се наблюдава акумулиране на загуба при управлението на такива имоти, изразяваща се в ангажирането на средства за опазването и поддържането им, както и в липса на приходи. За голяма част от имотите и правата върху тях липсват актове за собственост и актуални идентификационни данни.

С приетата програма, МС си поставя задача тези процеси да бъдат оптимизирани, в т. ч. чрез изясняване на фактическото положение, правен режим и статут на притежаваните от държавата недвижими имоти”, казват от МС и уточняват, че “индикативният списък на имоти - държавна собственост, нуждата от които е отпаднала, e базиран на подадена от ведомствата и областните управители първоначална информация, отразена в раздел “Изходни данни” на Програмата. Необходимо е да се уточни, че отпадналата необходимост е изходна информация от преценката на субекта, който я предoставя. Дали такъв имот или права върху него ще удовлетворят друга публична потребност е последващ процес, който ангажира общини, публични предприятия и ведомства”, посочват от МС в документа към депутатите.

Уточняват още: “Самата Програма няма самостоятелни управленски или разпоредителни последици и при всяка една от формите на управление се съобразява с действащите към момента закони”.

Промените в Закона за държавната собственост, върнати за ново разглеждане от президента, бяха приети на 31 юли с гласовете на ГЕРБ-СДС, “ДПС-Ново начало”, “БСП-Обединена левица”, “Има такъв народ” и двама нечленуващи в парламентарна група депутати. Останалите политически сили - ППДБ, “Възраждане”, АПС, МЕЧ и “Величие” не участваха в гласуването. Това беше последният законопроект, гласуван преди депутатите да излязат в лятна ваканция.

Няколко дни по-рано от “Възраждане” внесоха в парламента предложение за мораториум върху продажбата на имотите.