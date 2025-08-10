MC отговори на Радев за "най-големия грабеж от 90-те години насам"

От Министерски съвет излязоха с официална позиция, във връзка с програмата за държавните имоти. Тази сутрин, президентът Румен Радев изказа острата си критика пред журналисти във Варна към правителството, във връзка с промените на Закона за държавната собственост. Той посочи, че според него започва "най-големият грабеж на държавата от 90-те години".

Основна задача на Програмата за упражняване на правата върху имотите е да систематизира държавни имоти с отпаднала необходимост, при управлението на които се акумулират загуби, се посочва в позицията на правителството, публикувана в официалната страница във фейсбук.

"На вниманието на тези, които тепърва започват и онези които продължават политически да злоупотребяват с Програмата за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, Правителствената информационна служба припомня, че същата е приета на 08.05.2025г.", се отбелязва в публикацията.

"Основна задача на Програмата е да систематизира държавни имоти с отпаднала необходимост, при управлението на които се акумулират загуби, изразяваща се в ангажирането на средства за опазването и поддържането им, както и в липса на приходи. Поради злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство, Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание да одобри Програмата", припомнят от МС.

И публикуват писмото, с което решението на МС от 7 август 2025г. е изпратено до Народното събрание.