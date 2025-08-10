Калин Стоянов нарече думите на Румен Радев "популистка лъжа"

Депутатът от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов нарече думите на президента Румен Радев от тази сутрин, относно продажбите на държавни имоти "популистка лъжа". Според Стоянов, говоренето на държавния глава внушава неистини и разделя българското общество.

Той заяви още, че "ДПС - Ново начало" няма да допусне държавни имоти да бъдат продавани на когото и да било.

"Популистка лъжа! Радев може да бъде спокоен, че ние от "ДПС-Ново начало", като отговорна политическа сила, няма да допуснем държавни имоти да бъдат продавани на когото и да било. Ще настояваме те да бъдат прехвърлени на общините, които имат възможност и капацитет да се грижат за тях. По думите на Радев това щяло да бъде „най-големият грабеж от 90-те години насам“. Това е типично изказване, целящо да всява смут, страх и несигурност", категоричен е депутатът.

В позицията си, публикувана в профила му във фейсбук, Стоянов допълва, че Радев коментира изкуствено създадено напрежение от ПП-ДБ и казва, че промените в Закона за държавната собственост не предвиждат разпродажба на държавни имоти, а прехвърлянето им към общините в страната.

"След приемането на България в еврозоната и изчерпването на една от основните теми за онези, които целят саботаж и разединение, за тях не остана нищо друго, освен да се вкопчат в поредния сюжет, насочен към всяване на раздор в обществото. Рано сутринта в неделния ден отново станахме свидетели на некоректното, популистко и внушаващо неистини говорене на разединителя на българското общество президента Румен Радев. Той не закъсня да се включи в поредната измислена тема, лансирана от неговите политически „рожби“ ПП-ДБ, които малко след като лично създаде, сам нарече „шарлатани“, заявява Стоянов.