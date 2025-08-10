Христо Гаджев: Последните правителства на Радев продадоха 262 държавни имота

Последното служебно правителство на Румен Радев е продало 124 държавни имота. Предходното му служебно правителство - 138. Това написа във фейсбук народният представител от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев, след днешния коментар на държавния глава, че правителството готви "най-големия грабеж от 90-те години насам" с продажбата на хиляди държавни имоти.

"Явно лицемерието е заразно. Общо за 12 месеца правителствата на Радев са продали 262 държавни имота. Ако влезна в същото ниво ниво на риторика - коя клиентела е обслужвана тогава? Всеки може да си направи справка на следния линк: https://estate-sales.uslugi.io/past-public?fbclid=IwY2xjawMFaOhleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETE4alMzWUpSdjV3TE9FeEc4AR71A46_iAecZ1CmaWjWC2ZxqJz9067w7u35GLsKEhM0YpN5BJKnCPUVHEEm6g_aem_VKHFHzmem1zd2_ASzBkn0Q", пише Гаджев.