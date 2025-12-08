Делян Пеевски в Кърджали: Държавата трябва да е стабилна, за да се работи за хората!

Ремонтираната сграда на училище "Кирил и Методий", новата детска градина във "Възрожденци", завършените след ремонти улици са само част от причините, заради които Делян Пеевски писа "Отличен" за свършеното от кмета на Кърджали Ерол Мюмюн.

"Затова трябва държавата да е стабилна, да има добър бюджет. Защото само така може да се работи за хората и те да са доволни. А, гражданите искат това – спокойствие и да се работи за тях", обяви Делян Пеевски в областния град.

Той се разходи в центъра на Кърджали, придружаван от всички кметове на седемте общини, народни представители, председатели на Общински съвети от Движението.

"Дотук държавата е събрала с 8 милиарда и 600 милиона лева повече приходи в сравнение с мината година когато управляваха пудели и пачки. Когато Кокорчо със своя главен секретар на МВР и шефката на "Митниците" ограбваха България", посочи Пеевски, цитиран от 24rodopi.com.

Лидерът на ДПС посети новата джамия в Кърджали, където бе посрещнат от главния мюфтия Мустафа Хаджи. Делян Пеевски не пропусна да влезе и в храм "Свети Йоан Предтеча".

Ден преди обявения от него голям митинг под надслов "НЕ на омразата" той пристигна в Кърджали за среща с актива на партията и бе посрещнат от всички общински кметове в област Кърджали, депутатите от парламентарната група, общински съветници и др.