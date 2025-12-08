Правителството с подробности за блокирания край Ахтопол танкер (ВИДЕО)

България поиска разяснение от Турция за навлизането на плавателния съд в наши води

Министърът на външните работи Георг Георгиев и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведоха среща с турския посланик в България Мехмет Уянък. Разговорът бе по повод инцидента с танкера „Кайрос“ край Ахтопол, както и необходимостта от навременно изясняване на обстоятелствата около случая.

Министър Георгиев е подчертал, че българската страна очаква пълно съдействие от турските институции за изясняване на това как плавателният съд е навлязъл в българските териториални води. Той заяви:

„Попитахме при какви обстоятелства се е стигнало до сегашната ситуация. От посланика на Турция бе поет ясен ангажимент за набавяне на повече и по-детайлна информация за предхождащите събития на кораба. Евакуирана е голяма част от екипажа… Те са 10, като още трима трябва да бъдат изведени.“

Министър Караджов е представил подробни данни за движението на влекача TIMUR BEY от турски води към българската зона, както и координатите, от които е започнало буксирането на „Кайрос“. Той поясни:

„Евакуирани са общо седем души и са настанени в хотел във Варна. По желание на собственика на кораба, на палубата ще останат само трима души. Подготвяме оборудване… включително по-голям електрогенератор, който да захрани електросистемите на кораба… Собственикът има задължение да разреши проблема и ще поеме разходите.“

Караджов подчерта още:

„Изискахме информация как корабът се е придвижил от мястото на поразяване с дрон до точката, на която е пресрещнат от влекача дълбоко в нашите териториални води.“

В рамките на срещата са били обсъдени и теми, свързани със сигурността в Черно море.