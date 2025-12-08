Илияна Йотова: Този вот на недоверие е различен

Този вот на недоверие е различен, защото има подкрепата на огромното мнозинство от българските граждани. Това заяви пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова.

Вицепрезидентът участва в откриването на публичната дискусия „България и новият европейски бюджет 2028 – 2034: цели и възможности“. Йотова посочи, че това е първата дискусия, която отваря думата за това как ще изглежда следващата многогодишна финансова рамка или следващия бюджет на Европейския съюз.

Тя коментира и новия вариант на Бюджет 2026, като изрази опасения, че „една счетоводна таблица ще се замени с друга без никакъв намек за необходимите политики и реформи за България“.

„Възможен е диалог. Управляващите можеха да проявят съвсем различно отношение към партньорите и обществото. Бих ги посъветвала да заложат на вербалната комуникация“, добави Йотова.

Днес Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди втората версия на Бюджет 2026, включително новите разчети за държавната хазна и финансовите рамки на Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване.