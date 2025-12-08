ПП организира нов протест

"Продължаваме Промяната" състави официална позиция по повод втория прекроен проект на бюджет за догодина. От формацията отново призоваха управляващите да си подадат оставката и предупредиха за планирания в сряда, 10 декември, голям протест.

"Правителството прави втори нескопосан опит да вкара бюджет на държавата. Тези хора така и не разбраха, че няма да стане по този начин. Опитват се пак да ни излъжат и да ни замажат очите, като отложат две от най-скандалните мерки за 2027 г. – вдигането на осигуровките за пенсия и на данъка върху дивидента. Но за сметка на това са натворили нови скандали", посочват от ПП.

"Казано накратко – този бюджет е за кошчето и в много отношения е доста по-лош от предишния бюджет. Няма да стане по този начин, колеги! Откажете се! Очевидно не можете да управлявате тази държава. Подайте си оставката преди сряда. Не карайте площада да ви измете", предупреждават те.