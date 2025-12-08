Премиерът: Това е бюджет на социалната защита за трудните месеци, които предстоят

Министър-председателят Росен Желязков заяви днес, че проектобюджетът за 2026 г. трябва да получи подкрепата на социалните партньори. Той откри заседанието на Тристранния съвет в Министерски съвет и подчерта, че настоящият бюджет не е нито разточителен, нито рестриктивен.

„Това е бюджет на социалната защита за трудните месеци, които предстоят – особено зимните – и за плавното въвеждане на еврото, независимо от пропагандираните страхове“, каза Желязков.

Той отбеляза, че е важно плавното въвеждане на еврото да не бъде компрометирано и че бюджетът внимателно и правилно адресира този процес.

Министър-председателят призова членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество да изразят ясно и открито своята позиция, дори когато тя не изглежда политически угодна.

„Социалните партньори в този момент са важният глас на разума за нашето общество“, добави Желязков.