Томислав Дончев: Възстановихме социалния диалог и постигнахме съгласие по важни въпроси

Вицепремиерът Томислав Дончев обяви след заседание на НСТС, че Социалният диалог е възстановен и че по всички основни бюджетни теми е постигнато широко съгласие между държавата, бизнеса и синдикатите, макар и с отделни въздържали се позиции. Това обяви след заседанието на НСТС вицепремиерът Томислав Дончев.

„Социалният диалог е възстановен, доколкото проведохме успешно заседание на НСТС“, заяви вицепремиерът Томислав Дончев.

Той обобщи постигнатото по трите точки от дневния ред. Бюджетът на НЗОК е получил подкрепа от всички организации, като представителите на АИКБ и КНСБ са се въздържали. По бюджета на ДОО е постигната пълна, единодушна подкрепа.

„По отношение на държавния бюджет всички социални партньори подкрепиха проекта, като колегите от АИКБ се въздържаха. Благодаря на всички за конструктивния тон“, подчерта Дончев.

По думите му е нормално държавата, синдикатите и бизнесът да не са винаги на едно мнение, но важното е конструктивното взаимодействие. Той посочи и две теми, по които е отчетен ясен консенсус.

„Първата е, че курсът, който трябва да следваме от началото на следващата година, е развързването на всички плащания в публичния сектор от средната работна заплата и търсенето на по-умен начин за разпределяне на възнагражденията. Втората е, че България трябва още в следващите месеци да предприеме стъпки, показващи нова посока на развитие. Какво имам предвид – България пета година поддържа бюджет с дефицит, трябва да покажем обратното. Това означава в годините напред поетапно свиване на дефицита“, каза вицепремиерът.

Финансовият министър Теменужка Петкова от своя страна благодари за конструктивния и възстановен диалог и за постигнатите резултати, като подчерта, че проектобюджетът на България за 2026 г. днес е получил почти пълната подкрепа както на работодателите, така и на синдикатите.

„В този вариант на държавния бюджет се изключва увеличаването на вноската във фонд "Пенсии" от 1 януари 2026 година, отпада увеличението на данъка върху дивидента от 5% на 10%, както и въвеждането на т.нар. СУПТО. Споразумяхме се с нашите социални партньори трайно незаетите щатни бройки в държавната администрация, съгласно анализа на правителството, да бъдат съкратени след анализ и оценка за периода 2026–2028 г., така че администрацията да бъде оптимизирана и да работи по-добре и по-успешно“, обясни финансовият министър.

Социалният министър от своя страна след заседанието отбеляза, че се е доказало, че диалог е ключовата дума. Според него това, че бюджетът за ДОО е приет единодушно доказва, че той наистина е социален.

„Направихме така, че след 3-годишно замразяване да има увеличат средствата за втората година от майчинството – от 780 на 900 лв“, отбеляза той.