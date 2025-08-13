Министърът на регионалното развитие разпореди проверка в АПИ заради бонусите за "добре свършена работа"

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов е разпоредил проверка на формирането и изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в Агенция „Пътна инфраструктура“ за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2025 г.

Одитът ще бъде извършен от екип на дирекция „Вътрешен одит“ при МРРБ.

Проверката трябва да установи дали са спазени нормативните изисквания и вътрешните правила при формиране и изплащане на допълнителните възнаграждения на служителите в Агенция „Пътна инфраструктура“.

Вчера от АПИ разпространиха съобщение, според което над 2 274 000 лева бонуси са били раздадени в агенцията за "добре свършена работа".

В писмената позиция на АПИ се казва, че бонусите са за "служители в Централната администрация на Агенция "Пътна инфраструктура", Областните пътни управления, Института по пътища и мостове и Националното ТОЛ управление".

В тези структури работят над 2400 служители. БНТ обяви обаче, че разполага с документ, според който не 2400 души, а едва 174 началници в цялата страна са взели бонуси.