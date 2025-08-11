Институтът за пътна безопасност пита ръководството на АПИ за раздадени 2,2 млн. лева бонуси

От Института за пътна безопасност поискаха обяснение от председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", инж. Йордан Вълчев, каква е причината за изплатените за 2024 г. премии за "добре свършена работа" в размер на над 2,274 милиона лева. Парите са разпределени между ръководителите в агенцията, става ясно от отворено писмо на неправителствената организация.

Председателят на ИПБ Богдан Милчев подчертава, че републиканската пътна мрежа е в крайно лошо състояние и не се извършват ремонти, липсата на задания за текуща поддръжка и отказът те да бъдат публикувани на сайта на АПИ създават пълна непрозрачност, а България остава сред страните с най-много жертви по пътищата в Европейския съюз.

"В тази ситуация разпределянето на милиони левове бонуси звучи като подигравка с обществото и с жертвите на пътя", се казва в писмото на ИПБ.