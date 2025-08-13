2,27 млн лева за "добре свършена работа": 174 началници в АПИ получили бонуси

Прокуратурата е възложила проверка още на 1 юли

174 началници на различни звена в системата на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) са получили допълнителни възнаграждения в размер на над 2 274 000 лева за година и три месеца, Това стана ясно от документ, разпространен до медиите от Института за пътна безопасност (ИПБ), според който председателят на УС на АПИ уведомява за изплатените бонуси.

"От предоставения отговор на АПИ ясно се вижда, че бонусите са изплатени само на началническия състав – общо 174 души", подчертават от ИПБ.

Преди дни, в писмо до медиите, бившият началник на КАТ и настоящ ръководител на ИПБ Богдан Милчев съобщи, че бонусите са били за добре свършена работа през 2024 г.

В писмо до медиите вчера от пътната агенция нарекоха твърденията манипулативни и цитирайки законови текстове казват, че бонусите са изплатени по правилата. В позицията на АПИ се казва, че парите са за "служители в Централната администрация на Агенция "Пътна инфраструктура", Областните пътни управления, Института по пътища и мостове и Националното ТОЛ управление".

Общо около 2400 души работят в тези структури. Ако бонусите са за 2400 души - сумата би била средно по 940 лева. Но когато са за 174 души - средният размер е 13 000 лева, пресмята БТВ.

През юни в Софийска градска прокуратура е подаден сигнал, в който има данни за извършено престъпление във връзка с изплатените допълнителни възнаграждения в пътната агенция. На 1 юли е възложена проверка, която да се извърши от Комисията за противодействие на корупцията, съобщи по-рано БНТ. Срокът за приключване на проверката е 2 месеца.