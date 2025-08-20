Бойко Борисов: Църквата в район „Тракия“ в Пловдив ще бъде завършена докрай

Църквата в район „Тракия“ в Пловдив ще бъде завършена докрай. Както е казано, без Господа нищо не можем да направим. Ще направя необходимото да кажа на правителството колко е важно за Пловдив това да се случи. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов при посещение в пловдивския район „Тракия“ на строежа на църквата „Свети Цар Борис“.

Борисов целуна ръка на митрополит Николай, а владиката отправи към него поздрав и призив за помощ.

„Бог ще възнагради и въздаде. Ние, православните християни, сме ви благодарни за сегашната подкрепа, която получаваме от вас. В критериите на светата църква легитимен държавник е този който обича бога и хората“, обърна се Борисов към владиката.

Лидерът на ГЕРБ припомни, че преди повече от 30 г. е положен основният камък на този храм и не е имало възможност да бъде довършен. Със съдействието на кмета Костадин Димитров се коригирал проектът, за да се измени в православната архитектура и този храм да бъде трикорабна базилика.

Митрополит Николай отправи молба за съдействие пред държавата за отпускане на средства, с които да се довърши този величествен храм. „Църква трудно се строи, не е като казина и банки. Хубавите работи мъчно и постепенно се постигат. Вярваме, че с добра воля и с подкрепата на господин Борисов ще успеем“, каза владиката.

Бойко Борисов коментира и преговорите между Тръмп и Путин. "Тръмп проведе една „ювелирна операция”. Стигна му куража да заложи авторитета си и да направи срещата с Путин. Много сложна среща, с много личен заряд и много тежка отговорност за президента Тръмп. След това майсторски изигра темата с най-близките партньори – европейските държави и Украйна. Покани лидерите на Великобритания, Франция, Германия, Италия и председателят на ЕК. И заедно с президента Зеленски направиха доста правилни стъпки. Вчера имахме дълъг разговор какво са направили там. Оптимист съм.”

"Мисля, че добре познавам Путин. Той няма да пропусне да изиграе този важен ход за излизане от изолацията, в която беше поставен в последните години. Колкото и да го подценяваха Тръмп, той направи силен ход. Ако е успешен, ще е успешен за всички. Ако не успее, това е лошо най-вече за Европа”, каза още Борисов.