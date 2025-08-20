Радев издаде указ за назначаването на ген. Емил Тонев за шеф на НСО

На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 7, т. 1 и чл. 8, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана президентът Румен Радев издаде указ, с който преназначава генерал-майор Емил Тонев на длъжността началник на Националната служба за охрана.

Това съобщиха от прессекретариата на президента.

По-рано днес Министерският съвет прие решение, с което дава съгласие генерал-майор Емил Тонев да бъде преназначен на длъжността началник на Националната служба за охрана.

С Указ № 177 на Президента на Република България от 28 юли 2020 г. Емил Тонев е назначен на длъжността началник на Националната служба за охрана. С писмо от 27 юни 2025 г. на главния секретар на Президента на Република България е постъпило предложение генерал-майор Емил Тонев да бъде преназначен на длъжността началник на Националната служба за охрана.

Предложението за преназначаване е на основание чл. 8, ал. 3 във връзка с чл. 7, т. 1 от Закона за Националната служба за охрана. Назначаването на началник на НСО се извършва след съгласуване с Министерския съвет.

В началото на днешното заседание премиерът Росен Желязков съобщи, че ще предложи Емил Тонев да бъде преназначен. Министерският съвет ще изпълни този ангажимент, воден от разбирането за партниране с останалите институции по отношение на конституционно установените задължения, когато става въпрос за военизирана структура на НСО, която е част от въоръжените сили и от правомощията на президента като върховен главнокомандващ, каза премиерът.