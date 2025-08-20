Предлагат шефове на спецслужби да се назначават от кабинета

Президентът Румен Радев бавел указите за ключови постове

Все още няма внесени проекти в НС

Шефовете на ДАНС, ДАТО, ДАР и главният секретар на МВР да се назначават от Министерски съвет, по предложение на министър-председателя, без да е необходим указ на президента. Такива законодателни промени предстои да разгледа Народното събрание. Към момента все още няма внесени проекти за промени в законите за съответните спецслужби. “Труд news” научи, че дипетати вече работят по текстовете.

Мотивът за предстоящите промени било забавяне на президентски укази с месеци за важни назначения.

“Съгласувателните ни писма месеци наред не получават отговор от Президентството. Парламентът трябва да се произнесе по въпроса дали липсата на титуляри на различните позиции ще се превърне в правило”, коментира вчера премиерът Росен Желязков преди заседанието на правителството. Предложенията за това няма да дойдат от Министерски съвет, те могат да бъдат направени от депутатите.

Според Конституцията президентът има право да издава укази за назначаване и освобождаване единствено на посланици по силата на чл. 98, т. 6 Конституцията на Република България.

Другите правомощия, с които към момента разполага президентът са, да издава укази за назначения по предложение на МС за главен секретар на МВР, шефове на служби. Президентът има своя самостоятелна квота в някои регулаторни и контролни органи (напр. СЕМ, КЗД, УС на БНБ), но тези правомощия не са предоставени пряко от Конституцията. Тези правомощия са предоставени от Народното събрание със закон.

“Това са законови правомощия, а не конституционни, предоставени от Народното събрание, защото през годните президентите са спазвали конституционния си статус като неутрална, арбитражна власт. Румен Раден изостави този статус и през втория си мандат се превърна в квазипартия, която воюва с легитимните партии. И затова НС може да му отнеме правомощия, които да бъдат възстановени на следващ президент, който спазва конституционния си статус”, коментира пред “Труд news” докторът по конституционно право Борислав Цеков.