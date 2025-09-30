Ботев (Пд) и Томаш се разминаха

Ботев (Пловдив) остава без наследник на Николай Киров, след като не стигна до споразумение с Александър Томаш. Двете страни водиха преговори през последните дни, но в крайна сметка не си стиснаха ръцете, въпреки очакванията за позитивна развръзка.

Засега поне "жълто-черните" ще бъдат водени от Иван Цветанов, който е със статут на временно изпълняващ тази длъжност. Именно опитният наставник бе начело на Ботев за двубоя с Левски, така ще бъде и за този с във Враца на 5-и октомври.

"Да, аз ще водя отбора дотогава, докогато се налага", обясни Цветанов след поражението от "сините" с 0:1.