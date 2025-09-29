Нова есенна депресия в Левски

Есента дойде, а с нея се завърна и една добре позната тенденция на стадион „Георги Аспарухов“. Въпреки че генерално няма общо с метеорологичните условия в страната, Левски отново започва да губи почва под краката си, а това се случва за поредна година след края на лятото без значение от селекция, треньор и финансово състояние.

„Сините“ записаха първо поражение в шампионата през сезона, след като отстъпиха с 0:1 на Локомотив (Пловдив). На „Лаута“ старши треньорът Хулио Веласкес не съумя да изкачи отново своя тим на върха в класирането, след като ден по-рано бе изместен от ЦСКА 1948. Край страничната линия испанецът видя отблизо как играчите му се сриват не само в таблицата, но и игрово. А "сините" от лидери изведнъж се озоваха на трета позиция в Първа лига.

Разбира се, твърде крайно е с един мач да се правят генерални заключения, а освен това Локомотив е в отлична форма. На свой терен "смърфовете" загубиха точки единствено срещу Лудогорец, когато водеше с 1:0 до сетния миг на мача. В останалите случаи се справи с Добруджа, ЦСКА и Славия.

И все пак след изиграването на въпросните 90 минути изплуваха отново познатите вече кошмари за феновете на Левски – задава ли се нова есенна депресия в „синьо“? Тенденцията е до болка позната на „Герена“, а въпросът е дали този мач е плод на случайност или е само началото на нещо по-сериозно.

Сходни пропадания „сините“ имаха преди 12 месеца при Станислав Генчев, когато изненадващо отстъпиха на Септември и Берое у дома, а именно въпросните два мача разклатиха стола на специалиста, който в крайна сметка през декември бе сменен. Година по-рано Левски забуксува и при Николай Костов, а там някъде сезонът се превърна в нулев заради чувствително изоставане от върха и отпадането за Купата на България в Пазарджик от Хебър.

Серията с прословутите 11 мача без успех при Станимир Стоилов започнаха именно по това време на годината през сезон 2022/23, за да се потвърди усещането, че има нещо гнило в есенните мачове на Левски.

През настоящата кампания в играта на столичния гранд имаше индикации, че не всичко е перфектно, но пък тимът на Веласкес успяваше да се измъкне от трудни ситуации. Така бе още в началото на сезона при късния успех с 2:1 като гост на Септември. Домакинските победи над Славия и Спартак (Вн) също не блестяха с фантастична игра, но по това време столичният гранд бе концентрирал вниманието си предимно в Европа, където нещата се получаваха. В средата на август Левски загуби първи точки при 0:0 във Враца, но и това равенство бе прието сравнително спокойно.

На „Лаута“ обаче всичко се промени и след като допреди седмица тимът имаше шанс да дръпне с 5 точки на Лудогорец, но се задоволи с нулев хикс, сега вече ситуацията е коренно различна.

Нов мач без попадение пък постави на масата проблемът в атака и видимото отсъствие на изявен голмайстор. Дотук „сините“ имат 3 „сухи“ двубоя на ниво Първа лига и други 4 в евротурнирите или общо 7 от всички 17 през кампанията. Тази тенденция също буди притеснение. Нападателят Мустафа Сангаре е изпаднал в голова суша и без значение от статута му на титуляр или резерва, приносът му е твърде оскъден. Националът на Мали има 2 попадения през сезона в Първа лига…и двете от дузпи. Вкара на Монтана (5:0) от бялата точка, стори същото и срещу Септември. Веднъж се разписа и в Лига Европа срещу Апоел (Беер Шева), но и това е твърдо малко за титулярен нападател на Левски. Същият, за когото Веласкес изтъкна, че е отхвърлена сериозна оферта, защото няма готов вариант.

На „Лаута“ Сангаре затвърди още едно впечатление – играе слабо, когато е титуляр и вече повече от година не може да убеди, че има място от първата минута. Изненадващо или не, но въпреки незадоволителното си представяне, присъствието му на терена в Пловдив включваше пълни 90 минути.

А Борислав Рупанов, който е с идентичен баланс през сезона (2 гола в Първа лига и един в евротурнирите), остана неизползвана резерва, а генерално през септември е изиграл всичко на всичко…4 минути. Получи 3 срещу Лудогорец и имаше 60 секунди на разположение в „Надежда“, където обаче продължението бе дълго. Последният мач на Рупанов като титуляр в Първа лига е от 10 август при 2:1 срещу Спартак.

И като стана въпрос за футболисти, които не взимат участие, любопитна е и ситуацията с един от последните нови Никола Серафимов. Централният защитник е част от Левски от средата на август, когато бе представен с договор за 3 години. Към днешна дата не само още няма дебют, но и в последните 3 срещи изобщо не е в групата.

Сега за „сините“ се задава повече от тежка серия, а от нея ще стане ясно доколко амбициите за нещо голямо този сезон са основателни. Следва визита на Ботев (Пд) в отложен мач, домакинство на Берое, гостуване на „Тича“ на Черно море, за да дойде домакинството на Добруджа в края на октомври. Серия, която буди притеснение, но пък е и отличен шанс тимът на Веласкес да покаже, че пропадането на „Лаута“ е било единичен случай, а не начало на добре познатата есенна депресия…