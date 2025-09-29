Дунав разби Хебър и отново е лидер

Дунав Русе разби с 3:0 като гост Хебър Пазарджик в пореден мач от кръга в Mr Bit Втора лига и „драконите“ заслужено се завърнаха на лидерската позиция във второто ниво на българския футбол. Билал Салах даде аванс на отбора, воден от Георги Чиликов в петата минута, а в добавеното време на първата част Ибрахим Кейта удвои актива за русенци.

​

В самия край на мача Преслав Бачев, който влезе като резерва, се разписа от дузпа и оформи крайния резултат на „Георги Бенковски“. Победата направи така, че Дунав е на върха с 25 точки, докато Хебър остава на десетото място с 9 пункта, но и отрицателна голова разлика.

В следващия кръг Дунав ще приеме Етър, докато Хебър ще пътува до Петрич за визита на Беласица.