Стойчо Младенов и „червени“ фенове срещу левкемията

Стойчо Младенов и фенклубът на ЦСКА в Хасково се включиха в световната битка срещу левкемията. Екзекуторът на Ливърпул уважи празника по случай 20-годишнината на организираните запалянковци в града. Младенов участва и в награждаването на шампионите в турнира на децата от местните школи. В него се включиха Хасково, Арда, Блригада, Димитровград, Раковски и Арда.

Клубът в Хасково е един от най-дейните „червени“ в България и негови членове почти винаги са на мачовете в София и провинцията. Младенов редовно е гост на подобни мероприятия, свързани с ЦСКА.