Левски между Перник и Пазарджик за Купата

Левски чака развръзка в Перник, за да узнае своя съперник в турнира за Купата на България от 1/16-финалите. За целта аматьорският Металург първо трябва да приеме Хебър, а победителят от двойката ще е домакин на "сините". Това отреди тегленият в БФС жребий за новото издание на надпреварата.

Втори предварителен кръг:

Загорец - почива

Металург Перник – Хебър

Германея – Фратрия

Бенковски - Дунав Русе

Септември Тервел – Марек

Витоша Бистрица - Локомотив Горна Оряховица

ОФК Хасково - Спартак Плевен

Ботев Нови пазар - Спортист Своге

Ловеч - Черноморец Бургас

Рилски спортист - Беласица

Ямбол - Вихрен

Ком Берковица - Янтра Габрово

Партизан Червен бряг - Миньор Перник

Черноломец Попово - Севлиево

Бдин Видин - Етър Велико Търново

Спартак Пловдив - Пирин Благоевград

Първи кръг от финалната фаза (1/16):

Загорец Нова Загора - Ботев Враца

Металург Перник/Хебър - Левски

Германея/Фратрия - Арда

Бенковски/Дунав Русе - Локомотив Пловдив

Септември Тервел/Марек - Монтана

Витоша Бистрица/Локомотив Горна Оряховица - Берое

ОФК Хасково/Спартак Плевен - Ботев Пловдив

Ботев Нови пазар/Спортист Своге - Септември София

Ловеч/ Черноморец Бургас - Лудогорец

Рилски спортист/Беласица - Локомотив София

Ямбол/Вихрен - Спартак Варна

Ком Берковица/Янтра Габрово - ЦСКА 1948

Партизан Червен бряг/Миньор Перник – Черно море

Черноломец Попово/Севлиево - ЦСКА

Бдин Видин/Етър Велико Търново - Добруджа

Спартак Пловдив/Пирин Благоевград - Славия

Мачовете от 1/16-финалите на турнира ще се играят в периода 28-30 октомври 2025. Тези от втори предварителен кръг са в международната пауза през октомври.