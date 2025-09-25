Янев обеща да слуша Стоичков

Христо Янев обеща да слуша Христо Стоичков, след като за трети път беше представен като треньор на ЦСКА. Два часа по-рано Кавалерът на „Златната топка“ определи новия наставник като „много добър човек, с когото е работил отлично в Литекс“. Но добави, че всеки треньор зависи на първо място от резултатите си.

„Поласкан съм от думите на Стоичков – върна жеста Янев. - Той е човек, с когото ще комуникирам и ще се вслушвам в съветите. Готов съм да водя креативен диалог с всеки в клуба.“

За последно Янев беше треньор на ЦСКА само за няколко мача през 2018 година. „За мен мина едно десетилетие, в което със зъби и нокти се борих да се върна – продължи бившият халф на „червените“. - Борих се с вятъра, с лоши условия, с отбори, които са в тежко състояние. Благодарен съм на Миньор, Пирин и Ботев (Враца). Дано опитът ми там е полезен в ЦСКА.“

Янев още не е определил кой ще е капитан на „червените“. През тази кампания вече четирима различни носиха лентата. Янев припомни как през 2015 година направи капитан Валентин Антов, който беше само на 14 и бе най-младият в състава.

„Най-важното е да стабилизираме резултатите – продължи треньорът. - Не съм поставял условия на ЦСКА. Говорих с отбора и виждам готовност да променим нещата. Не съм запознат добре с качествата на футболистите. Без подкрепа съм никой. Нямам тайни от феновете на ЦСКА. Напрежението съпътства работата на всеки треньор. Ясно ми е, че при други обстоятелства нямаше да ме поканят.“