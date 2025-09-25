Петко Христов се завръща в националния отбор

Капитанът на Специя Петко Христов отново е национал на България. Това призна новият селекционер на България Александър Димитров. Бранителят бе в обтегнати отношения с досегашния наставник на тима Илиан Илиев и на няколко пъти отказваше повиквателна.

„Вчера разговарях с Петко Христов. Да, той ще се завърне в националния отбор.“

В петък Димитров ще обяви първите си повиквателни, които засягат играещите в чужбина. Той подчерта, че приоритет ще бъдат онези, които са минали през юношеските и младежките гарнитури на България.

"Ще има нови имена, не обичам думата подмладяване. Вратите са отворени за всички. Приоритет са играчите, които са минали през младежкия национален отбор. Не мога да коментирам думите на президента. Смятам, че Илиан Илиев измъкна отбора от тежко състояние. Ние също поемаме тима в тежко състояние с оглед групата, в която се намираме. Това, което ние искаме, е това, което сте гледали в мачовете на младежкия национален отбор – преса, единоборства и бързо боравене с топката. С опита в юношеските и младежки гарнитури ние имаме добри състезатели. Тяхна е отговорността."