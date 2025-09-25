Димитров: Ще има правила в националния и ще бъда безкомпромисен

Новият селекционер на България Александър Димитров даде да се разбере, че дисциплината ще бъде водеща в съблекалнята и няма да прави компромиси от това отношение. Той поема тима след решението на Илиан Илиев да се оттегли.

"Един от големите приоритети е да интегрираме млади момчета в първия отбор. Решението, което взехме, Александър Димитров е най-добрият вариант. Работил е в U17, U19. Познава отлично повечето момчета. Преценихме, че това е вариантът, който ще мине този преход. Убеден съм, че този национален отбор има много повече качества и го чака по-добро бъдеще и още в следващите мачове ще покаже по-добра игра."



"С благодарности към президента Георги Иванов, към Изпълнителния комитет на федерацията и техническия директор Кирил Котев за гласуваното доверие. Благодаря също така, че ми се позволява да завърша дългия път. Няма да забравя през 2009 година с Ферарио Спасов получих покана да работя с всички юношески гарнитури. През цялото това време се развивах, преминах като старши треньор на U17. Участвахме в елитната група. Една дузпа не ни достигна да се класираме за световно първенство.

Предстои защита на дисертационен труд в Национална спорта академия „Васил Левски“. В моя екип вече има доктор – Явор Вълчинов, в екипа е още Ивайло Йорданов и Николай Чавдаров. Държа на дисциплината и правилата. Ще има правила, които ако бъдат нарушени, ще има наказания. И няма да се сърдят на мен, а на правилата. Целта е добър колектив и атмосфера. Така, както бе при младежите. След мачове и тренировки играчите трябва да бъдат удовлетворени. Явно, че сега е точният момент (б.а да бъда селекционер на България). Ние вярваме на тези момчета.“



„Радващото е, че аз познавам тези играчи и те познават мен, екипа, характера ми, който много малко хора могат да го изтърпят. През 2018 година имаше подобни проблеми (сблъсък на его). Не вярвам, че ще има проблеми с егото.“



"Ще има нови имена, не обичам думата подмладяване. Вратите са отворени за всички. Приоритет са играчите, които са минали през младежкия национален отбор. Не мога да коментирам думите на президента. Смятам, че Илиан Илиев измъкна отбора от тежко състояние. Ние също поемаме тима в тежко състояние с оглед групата, в която се намираме. Това, което ние искаме, е това, което сте гледали в мачовете на младежкия национален отбор – преса, единоборства и бързо боравене с топката. С опита в юношеските и младежки гарнитури ние имаме добри състезатели. Тяхна е отговорността.



„Вчера разговарях с Петко Христов. Да, той ще се завърне в националния отбор.“



„Никой не е вечен, както и ние няма да сме вечни. Ще опитаме да променим отношението към мъжкия национален отбор.“



„Чул съм се и съм предал всичко на Тодор Янчев. Ще се радвам на добра комуникация, каквато имах с Илиан Илиев. Не бих причинявал на някого това, което на времето на мен са ми причинявали и не съм бил съгласен. Трябва да работим заедно, трябва да работим в екип, каквото е мотото на федерацията, президента и техническия директор. Трябва да плуваме в една лодка.“



"През последните 15-20 години треньорската професия се развива много динамично. Преди беше нормално наставникът да има един помощник, а впоследствие и треньор на вратарите. Моят екип ще бъде голям, ще има кондиционен треньор, анализатор. От федерацията на осигурили необходимите щабове, за да може всички да работят модерно и да си знаят спецификата. Важното е хората, с които работим, да имат собствено мнение."



"За Турция и Испания тези мачове са изключително предизвикателство за нас. Ще подходим с нужното уважение, но не и със страх и респект. Знаем тяхното ниво, но ставаш добър, когато се изправяш срещу най-добрите. Това трябва да е допълнителна мотивация за играчите. Такива мачове няма нужда от допълнителна мотивация."



"Илиан Илиев промени националния отбор и вие (журналистите) го казахте. Не мога да коментираме дали е успял или не. Говорихме за отношенията в тима, за тактиката, която е използвал. Има и нещо друго и не трябва да убягва на обществеността. Разликата между клубен и националните селекции независимо от възрастта е огромна. Не е задължително с 500 или 1000 мача начело на клубен тим да се справиш."



„Ако беше лесно, нямаше да сме ние, това го гарантирам на 100%. Винаги сме играли за резултат. Казваха ми, че сега не е моментът мои приятели, но ние няма какво да чакаме. Не се плашим от работа. Не се плашим от противника и ще се сбием с противниците във футболно значение. Играчите трябва да се чувстват уверени и щастливи, че правят това, което ги удовлетворява.“



„Обръщам внимание на всички критики по мой адрес, особено на градивните. Не се притеснявам за моя имидж, единственото, което ме интересува е, че националният отбор е над всичко. Аз съм един от най-големите и върли противници на „черното тото“. В моята кариера съм имал случаи и съм бил безкомпромисен.“