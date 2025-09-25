Димитров мести националите в Правец

Александър Димитров, новият селекционер на България, е взел решение да премести отбора в Правец за лагера около домакинството на Турция. Желанието на специалиста е да смени средата и да може самите футболисти да усетят промяна след серията лоши резултати. Освен това петзвездния хотел „Хаят“ разполага с най-добрите условия за подготовка. Именно там Левски проведе лагер това лято.

„За мен тази позиция е голяма чест и огромна отговорност пред цялата страна, защото знаем, че футболът е социален феномен, който вълнува всички в България – призна Димитров. - Оттук нататък целта пред мен и щаба ми ще е да изградим един сплотен колектив с добри взаимоотношения. На първо място ще искам играчите да подхождат изключително отговорно, да се стараят максимално и да дават най-доброто от себе си в тренировъчния и състезателния процес. Изключително важно е те самите да играят с желание, с положителни емоции, със самочувствие и увереност на терена, както беше в младежката селекция.”