Веласкес преди "Лаута": В добра форма сме

Треньорът на Левски Хулио Веласкес призна, че тимът му е в добра форма преди визитата на Локомотив (Пд) в петък. Специалистът разкри, че е наясно със състава, но все пак има известни въпросителни около стартовите 11.

„Очаквам труден мач срещу „Локомотив“ (Пловдив) срещу отбор, който започна много добре шампионата, независимо от последния мач. Относно стилът, който изповядват, те са прагматичен отбор с ясно изразен стил на игра. Изключително проактивни в моментите, когато останат без топката. Отбор, който може да поддържа продължително висока интензивност по време на срещата. Определено отбор, който ще трябва да положи доста усилия срещу този отбор. Ние сме в добра форма. Отиваме за този мач след седмица, в която работихме добре, в хубава форма сме. С добри усещания сме за срещата. Знаем, че ще бъде труден мач, но отиваме да изиграем мача по нашия начин и разбира се да постигнем победа“, започна Веласкес.

„За мен противникът за титлата не е Лудогорец, а всички, които участват в шампионата. Изхождайки от тази база към всеки мач подхождаме по един и същи начин. Що се отнася до отношение подхождаме по един и същи начин, но все пак със спецификата срещу кого ще играем. Но като желание, мотивация, подходът е абсолютно еднакъв“, продължи треньорът.

Той коментира и това дали има проблеми със състава. „Наясно съм със състава за двубоя с уговорката, че някои играчи трябва да ги следим в следващите часове, защото имат леки мускулни смущения. Стъпвайки на това ще преценим кои ще бъдат в групата за мача. През цялата седмица всички тренираха много добре. Относно втората част на въпроса теренът вероятно няма да предложи най-добрите условия на игра, но това за нас никога не би било извинение. Трябва да сме способни да преодоляваме трудностите и разбира се да съумяваме да се адаптираме към това, което се изисква от нас през тези 90 минути“, продължи Веласекс.

„Бурас тренира добре с отбора. Все още се намира в процес на адаптация, защото има някои неща относно езиковата бариера и периода, в който дойде. Тренира добре и напълно наравно с останалите. Относно кондиционното му състояние без проблем може да играе повече минути и оттук-насетне ние сме много доволни от начина, по който участва в процесите и разбира се той е опция да започне. Определено като всеки друг играч може да даде нещо различно на отбора. Става въпрос за халф, който има голям потенциал във физическо естество. Оттук-насетне трябва да се опират на нашия стил на игра, да свикне с останалите“, каза още специалистът.

„Това, което най-много ми харесва, е мачовият ритъм. Много ми харесва тренировъчният процес, но преди всичко обичам да има мачове. Не знам какво ще се случи в тези мачове – дали ще спечелим, загубим или завършим наравно, но сме готови за това да изиграем три мача за няколко дни. Както знаете ние гледаме мач за мач и сега сме фокусирани върху „Локо“ (Пловдив)“, завърши Веласкес.