Левски обяви приходите от Европа, надхвърлят 6 млн. лева

Сериозни финансови постъпления обявиха Левски след участието в евротурнирите. Родният гранд изигра общо осем мача в Лига Европа и Лига на конференциите, достигайки до плейофите на третия по сила турнир. „Сините“ са генерирали над 6 млн. лева по различни направления. Общо разходите за същия период от време за мачовете с Апоел (Беер Шева), Спортинг (Брага), Сабах и АЗ (Алкмаар) пък са 850 000 лева, а глобите от УЕФА – 183 356 лева.

В същото време от награден фонд са генерирани 2 835 910 лева, тези от билети са 2 371 000 лева, а приходи има още от реклами 633 464 лева, както и от продажба на артикули – 335 000 лева.

От клуба подчертаха, че покрива ежемесечно дълга към НАП, чиято вноска е 220 000 лева. Остават още 2 686 505,90 лева по задължението, което трябва да бъде напълно изчистено в края на следващата година.

„ПФК „Левски“ АД не трупа нови просрочени задължения, покрива текущите си ангажименти и поддържа ясна финансова дисциплина.“



На вашето внимание предлагаме подробен финансов отчет след края на европейското участие на "Левски".

Приходи

Награден фонд на УЕФА: 𝟐 𝟖𝟑𝟓 𝟗𝟏𝟎 лв.

Постъпления по линия на участието в квалификациите на Лига Европа и Лига на конференциите. Очаквано постъпление по сметка до края на октомври 2025 г. (съгласно регламента на УЕФА 2024–27).

Билети (европейски домакинства): 𝟐 𝟑𝟕𝟏 𝟎𝟎𝟎 лв.

Рекламни/спонсорски приходи и телевизионни права (домакинства): 𝟔𝟑𝟑 𝟒𝟔𝟒 лв.

Продажба на фен артикули (в мачови дни): 𝟑𝟑𝟓 𝟎𝟎𝟎 лв.

Разходи (Европейска кампания)

Организация и логистика (домакинства + гостувания): 𝟖𝟓𝟎 𝟎𝟎𝟓 лв.

Включени са наем на стадион „Васил Левски“, охрана, чартърни полети, хотели и транспорт за мачовете срещу Апоел (Беер Шева), Спортинг Брага, Сабах и АЗ Алкмаар.

Дисциплинарни санкции на УЕФА (общо): €𝟗𝟑 𝟕𝟓𝟎 или около 𝟏𝟖𝟑 𝟑𝟓𝟔 лв.

Пълният финансов отчет за периода вижте тук: https://bit.ly/3W5xL5n