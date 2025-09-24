Георги Иванов с ясно послание към опозицията

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов даде да се разбере, че няма да допусне повече разединение в родния футбол така, както бе по време на битката за президентския пост между него и екипа на Димитър Бербатов. Той атакува индиректно и Стилиян Петров, който навръх 22 септември излезе с позиция, в която атакуваше както БФС, така и държавата за влиянието й.

"Онези момчета нищо ново не са научили, нищо старо не са забравили. Излизат и пишат на Деня на независимостта. Водихме три години война на базата на клюки и клевети, така ли да продължаваме? Това ли е? Няма да го допусна! Излизат и говорят някакви неща. С тригодишната война се върнахме 10 години назад. Така ли да продължаваме. Да разделяме обществото и да е всеки срещу всеки. Това ли искате да направим. Няма да го позволим да се случи“, сподели Георги Иванов.