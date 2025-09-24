Разследват футболисти у нас за манипулиране на мачове

Заместник-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов, както и президентът на БФС Георги Иванов взеха отношение по скандала със залагания на мачове от родния футбол от играчи и служители от родните клубове.

"Преди година стартираха разговорите с цел изчистване на имиджа на българския футбол, както и в името на феърплея. На 10 септември тази година постъпи писмо от ГДНП, в който ни предоставиха списък с 46 имена - футболисти и служители. В него тези хора са залагали на срещи от 9 кръг на елита и от 10 кръг във Втора лига. Това според Дисциплинарната комисия подлежи на санкция от 10 000 лева и докато не бъде изплатена тази глоба техните права са спрени", обясни Гьонов.

"Днешният ден бе предвидена пресконференция между трите институции. Беше взето решение да се отложи събитието, тъй като разследването продължава. Някои от футболистите са залагали и на собствени мачове. Прокуратурата се самосезира. Някои от футболистите вече са заплатили своята глоба и имат възможност да се състезават. Оттук нататък органите ще преценят дали има и по-сериозно нарушение", допълни той.

На свой ред Георги Иванов допълни: "Не можем да кажем кой е манипулирал мач. От НАП и ГДНП идва писмо, че играчи са залагали в бетингкомпаниите. Предишното правило бе 6 месеца да не играят футбол и 5000 лева. Не казваме, че са манипулирали мачове, а, че са играли. На ФИФА санкциите са 3 години извън футбола и 100 000 франка глоба. Предупредили сме всички играчи още преди година."