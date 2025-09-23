Четвърти треньор поред с провал в дебюта

Четвърти треньор поред дебютира начело на ЦСКА без победа. Макар и със статут на временен Валентин Илиев изведе за първи път „червените“ и завърши само 1:1 срещу Ботев (Враца). Кошмарният сезон продължава, като в девет кръга най-успешният исторически български клуб има само една победа – над Септември с 3:1.

За последно треньор стартира с успех начело на ЦСКА на 21 април 2024 година. Тогава Стамен Белчев смени Нестор Ел Маестро и спечели с 3:2 като гост на Арда. След това представянето на „червените“ се срина.

На старта на миналия сезон Томислав Стипич дебютира с 0:1 като гост на Лудогорец. Със същия резултат започна и престоят на Александър Томаш срещу Ботев (Пд) на стадион „Локомотив“ в „Надежда“. Уволненият миналата седмица Душан Керкез пък направи 1:1 на терена на „канарчетата“ в старта на кратката си ера.

Сега Валентин Илиев дори не спомена името на ЦСКА в няколкоминутното изказване след провала във Враца. В социалните медии има масирана атака срещу бившия защитник, който беше назначен първо на втория отбор.

Странно Илиев остави на резервната скамейка петима от новопривлечените в ЦСКА това лято футболисти – Давид Пастор, Дейвид Сегер, Леандро Годой, Мохамед Брахими и Кевин Додай. Гола вкара Йоанис Питас, за когото това бе едва второ попадение през сезона. Цял мач за „червените“ игра Теодор Иванов, синът на Валентин Илиев.

Христо Янев, треньорът на Ботев, пък не отрече възможността да поеме „червените“. „Всички знаят, че аз се изградих като личност в ЦСКА - коментира бившият халф. - Готов съм да дам своя опит и енергия. ЦСКА трябва да изглежда по различен начин.“

За втори път поред Ботев завърши наравно срещу „червените“ на свой терен. Янев спечели Купата на България начело на ЦСКА, когато отборът бе във „В“ група през 2016 година. Почти веднага след началото на новия сезон беше уволнен, а през 2018-а бе върнат да довърши кампанията.

От ЦСКА няма никакви сигнали дали Илиев ще води и следващия двубой – столично дерби срещу Локомотив в „Надежда“ в събота. От Румъния се заговори за интерес към местната легенда Дан Петреску.

ЦСКА има спешна нужда от резултата, а играта определено не върви. Още следващата седмица идва мачът с Лудогорец, а съвсем скоро е и вечното дерби с Левски.