Потвърдиха интереса на ЦСКА към Петреску

Емблематичният румънски мениджър Джовани Бекали потвърди интереса на ЦСКА към бившия национал Дан Петреску. Ситуацията обаче очевидно е в много ранна фаза. Петреску пък се възстановява от болест и едва ли би искал веднага да започне работа.

„Вярно е, че ЦСКА го търси, но не съм говорил с него отдавна – каза Бекали пред сайта „Фанатик“. - В зависимост от здравословното му състояние ще мога да говоря с Христо Стоичков, който е като президент и собственик в ЦСКА. Отборът му е в трудна позиция. ЦСКА е емблематичен клуб, а сега там играят много чужденци. Ако се стигне до споразумение с Петреску, заплатата му ще е между 18 и 20 хиляди евро. С бонуси може да стигне до 25 000. Само Лудогорец плаща такива пари в България в момента.“

Петреску се изправи и загуби от ЦСКА на престижен турнир в испанския град Пего през 2008 година. Тогава беше треньор на Униреа, а „червените“ спечелиха зимната надпревара във финал срещу Локомотив (Москва). Рекордно Петреску е избиран пет пъти за треньор №1 на Румъния, а последният му клуб е Клуж.

Бившият защитник е известен, че твърде често сменя отборите си. В чужбина е бил в Русия, Турция, Полша, Катар, ОАЕ, Китай и Южна Корея.

В историята ЦСКА много често е работил с мениджъра Бекали. Благодарение на него „червените“ привлякоха бившия румънски национал Флориан Петре, участвал при последната титла през 2008 година. Също Бекали съдейства за привличането на Едуард Йорданеску като треньор през 2016-а, но престоят му продължи малко повече от два месеца.