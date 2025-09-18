Появиха се съмнения за финансови злоупотреби със стадион „Христо Ботев"

На каква цена се строи стадион „Христо Ботев“? Кой проверява дали дадените КСС-та отговарят на пазарните цени? Къде са публикувани анексите за етап 1.2 на Колежа? Ощетена ли е сериозно Община Пловдив и държавата, както и може ли да се говори за кражба от данъкоплатците?

Тези сериозни въпроси изникват, след като TrafficNews публикува документи и оферти за оборудването на стадион „Христо Ботев“ и Етап 1.2, който изглежда се прави изцяло на тъмно въпреки създадения т.нар. Граждански съвет, който по неясни причини се саморазпусна.

Така например само за прословутата система за изкуствено слънце, която бе нужна, за да се спази тревното покритие на Колежа, може да има разлика от над 1,3 млн. лева според оферта към фирма ПИМК от производителя и това, което е платено от Община Пловдив към фирма ПИМК.

От офертата-договор, който е изпратен от нидерландската компания STOGGER Turf Care до фирма ПИМК и лице за контакт Васил Боснешки(б.а. действителният президент на Ботев Пловдив) се вижда, че поръчаните системи и оборудване са на стойност от 549 900 евро или 1 075 111 лева без ДДС. В офертата е записано, че оборудването ще бъде доставено на 24 ноември 2024 година, като е направена и отстъпка заради просроченото време за изработка и доставка. За одобрение на условията на договора на 14.11.2024 година се е подписал лично Илиян Филипов.

Въпреки че няма нито един публикуван публичен документ изниква въпроса дали по силата на договора между Община Пловдив и ДЗЗД „Колежа“ тази система е актувана за 2 378 981,25 лева без ДДС? Ако информацията, изпратена до медията ни се окаже така то говорим за 1,3 млн. лева разлика!

Сумата вероятно е фиксиранана база на анекс, който бе подписан в края на 2024 година за т.нар. Етап 1.2. Незнайно защо и в пълен противовес със закона – анексът вече 9 месеца не се качва в Портала за обществени поръчки. Това още повече засилва съмненията за нередности и прозрачност, въпреки заявките на кмета на Пловдив за пълна публичност на поръчката. Поради това липсват и количествено-стойностните сметки за оборудването, което ПИМК продава на Община Пловдив.

Единствената информация за анекса е от Гражданският съвет, пусната като фейсбук пост в началото на годината. В която се казва, че Етап 1.2 ще продължи с оборудването на стадиона, като се направи ново информационно обслужване и табла , модерна LED – система около целия терен, най- новата система за изкуствено слънце за тревното покритие, специални UV лапи, които предпазват от зарази тревата, вентилатори за проветрение през топлите месеци, озвучителна система по всички сектори на стадиона и други.

TrafficNews разполага и с офертите на доставчиците на компаниите, изградили въпросните системи. Дали и и платените средства на ПИМК от Община Пловдив за тях не са двойни? Ако се докаже информацията със скрития анекес, то разликите в цените също са шокиращи, като се плащани двойни суми за тях, разликата пък е над 4 млн. лева!

Изключвайки строителните дейностите, където според договора има между 5% и 10% печалба, то на практика ПИМК са прекупвач на даденото оборудване, а след това вероятно взима двойно пари от Община Пловдив за него.

В същото време Община Пловдив и кметът не дават никаква отчетност на изхарчените средства за стадион „Христо Ботев“.

Потърсен за коментар бившият съветник по юридическите и организационните въпроси на Ботев Пловдив Рашко Стоянов заяви, че не знае за въпросния казус, макар по наша информация част от офертите са минали през него. Не е ясно и защо от Гражданският съвет с експерти и фенове на Ботев, който бе създаден именно с цел контрол на разходите, не са сигнализирали за тази възможна злоупотреба. За това призоваваме и те да излязат с позиция и да кажат истината.

Бившият изпълнителен директор Алексей Киричек заяви пред TrafficNews, че е участвал в търсенето на решения за оборудването на стадион „Христо Ботев“.

„Да, представители на ДЗЗД „Колежа“ се свързваха с нас относно оборудването и строителните процеси, необходими за функционирането и експлоатацията на стадиона. Въз основа на опита на нашия екип ние предложихме решения и оборудване, които да отговарят на изискванията за модерни спортни съоръжения. Общувахме и с доставчици, за да получим най-изгодни ценови оферти“, заяви Киричек. Той потвърди, че това е финалната оферта за системата за изкуственото слънце, но не е наясно колко платила Община Пловдив за това оборудване, тъй като Клубът не е бил контрагент на Общината.

Поради това TrafficNews пусна запитване по Закона за достъп до обществена информация с искане на анекса, както и КСС-тата по него за Етап 1.2 и цялото описано оборудване, което е платено от българския данъкоплатец. За да няма опити от страна на администрацията да се прикрие нещо, същото искане е пуснато и към Министерството на регионалното развитие и благоустройство, които отпускат средствата за строителството на стадиона.

Очаквайте продължение – на каква цена ПИМК купува системата за охлаждането на терена, рекламните лед пана и табла, както и озвучаването на стадиона, а след за колко ги продава на Община Пловдив!

Ценовите оферти на STOGGER Turf Care: