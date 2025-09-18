ЦСКА поиска оставката на Керкез, той не я дава

ЦСКА в лицето на спортно-техническия директор Бойко Величков поиска оставката на Душан Керкез след загубата с 0:1 от Арда. Босненецът обаче отказа да я подаде след най-кошмарното представяне на „червените“ през сезона. Съдбата му изглежда ясна, а видимо наставникът очаква да получи всички заплати до края на договора.

Величков отказа да назове дали има преговори с нов треньор и кой ще изведе ЦСКА срещу Ботев (Враца) м понеделник. Отборът има само една победа през сезона – в миналия кръг срещу Септември, а тя дойде с голове в добавеното време.

След два провалени сезона ЦСКА влезе в трети още по-кошмарен и не се вижда изход от кризата, въпреки че се смениха много играчи. Нито един от новите попълнение не доказа на неутралния терен в Стара Загора, че заслужава мястото си в най-успелия български клуб.