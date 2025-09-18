Веласкес забрани еуфорията в Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес забрани еуфорията в съблекалнята на тима. Испанецът даде да се разбере, че никой в отбора не приема първото място в класирането с повишено настроение, а целта е тимът да продължи във възходяща.

"Не, няма такава – отсече опитният специалист на въпрос за еуфория около доброто представяне. - Всичко е нормално. Всички тук посрещаме различните ситуации доста зряло. По никакъв начин не можем да говорим за еуфория. Би било грешка, ако допуснем такова нещо. Стараем се да бъдем здраво стъпили на земята. Независимо от това как ще завърши мача, аз не се притеснявам за моите футболисти, те са фокусирани и амбицирани. Трябва да продължим с поведението на победители и с този начин на мислене, но в същото време да имаме трезва оценка за това, което се случва. Да изпадаш в еуфория след 2-3 добри мача говори за посредственост. По същия начин важи и ако се случи при негативен резултат и изпаднеш в песимизъм. Трябва да има баланс, знаейки, че всеки следващ мач е важен. Винаги да влизаме с желание и отговорност."

В същото време Веласкес разкри, че от клуба са отхвърлили добра оферта за Мустафа Сангаре. Тя е дошла от Есперанс де Тунис. Ръководството на клуба е преценило, че

„Клубът и спортно-техническото ръководство анализира ситуацията. Пазарът има специфики, в този случай оферта дойде в процес, когато трансферният прозорец тук бе затворен.. Решението, което клубът взе, бе на база различните обстоятелства. Като изключителен професионалист Сангаре прояви разбиране. Тренира много добре. Офертата към него бе много добра.“

