23-а треньори водят ЦСКА за 10 години

След завръщането на ЦСКА в елита през 2016-а клубът се превърна в екзекутор на треньори. 23-а души са водили „червените“ в продължение на 10 години. В тях отборът спечели едва една купа..

С най-дълъг стаж в новото време на ЦСКА е Саша Илич. Легендата на Партизан изкара в Борисовата градина в продължение на 13 месеца и 27 дни. Именно Илич беше на един мач от титлата, но беше изгонен след втория двубой на следващия сезон.

След него в класацията по стаж се нарежда Александър Томаш с 9 месеца и три дни. В крайна сметка си замина като голям провал. Третото място в класацията държи Милош Крушчич. С него „червените“ изкараха 8 месеца и 26 дни. Сърбинът беше уволнен веднага след загубата от Локомотив (Пд) във финала за Купата на България. Четвъптият по стаж през периода е Стойчо Младенов с осем месеца и 19 дни. Екзекуторът на Ливърпул постигна едни от малкото успехи през това време – отстраняване на Осиек и Виктория (Пилзен) с влизане в груповата фаза в Лигата на конференциите. Младенов сам напусна заради скандал с тогавашния собственик Гриша Ганчев. Само три дни по-малко от „червената“ легенда в ЦСКА се застоя Нестор Ел Маестро, за когото това бе втори престой.

Повече от веднъж от 2016 година насам треньори на най-успелия ни клуб са били Христо Янев (2 пъти), Добромир Митов (2 пъти), Стамен Белчев (2 пъти) и Любослав Пенев (2 пъти). Чужденците са Едуард Йорданеску (3 месеца и 3 дни), Нестор Ел Маестро (16 месеца и 16 дни в два периода), Люпко Петрович (2 месеца и 11 дни), Милош Крушчич (8 месеца и 26 дни), Даниел Моралес (15 дни), Бруно Акрапович (4 месеца и 17 дни), Алън Пардю (2 месеца и 16 дни), Саша Илич (13 месеца и 27 дни), Томислав Стипич (2 месеца и 21 дни) и Душан Керкез (3 месеца и 16 дни).

Единственият трофей спечели Пенев, с когото ЦСКА вдигна Купата на България през 2021 година във финал срещу Арда. Ел Голеадор пък беше уволнен, след като завърши 0:0 в Лигата на конференциите срещу латвийския Лиепая в София. Освен Младенов в груповата фаза на Лига Европа отборът влезе със Стамен Белчев – победа с 3:1 като гост на Базел.

Сега Валентин Илиев е №23 на новото време в ЦСКА. Героят от „Анфийлд“ в момента е със статут на временен. И ще води най-малко гостуването срещу родния му Ботев (Враца) в понеделник. Досега Илиев е бил треньор на ЦСКА 1948 и съвсем за кратко на Спартак (Варна).