Керкез изнудва ЦСКА за неустойка

Душан Керкез започна да извива ръцете на ЦСКА. Никой в клуба вече не иска босненския треньор, който беше докаран през лятото вместо тотално провалилия се Александър Томаш. Само че при Керкез ситуацията стана още по-плачевна с връх загубата с 0:1 от Арда.

Очевидно е, че треньорът очаква да бъде уволнен, за да вземе заплатите до края на договора си, като е според правилата на ФИФА. По неофициална информация контрактът е до края на сезона – тоест още девет месеца.

Събитията в ЦСКА са игра за нерви за цялата „червена“ общност. След мача Керкез започна да се извинява многократно за феновете и да обяснява, че негов отбор почти никога не е играл толкова слабо. Но че нещата ще се обърнат. Малко по-късно новият спортен директор Бойко Величков призова треньора да си подаде оставка като единствено възможно решение. Но, както и при представянето си, отказа да поеме отговорност с решение. Прехвърли го на ръководството. Пак на стадиона Керкез разказа как отношенията му с Величков са прекрасни и непрекъснато са в контакт и обсъждат ситуацията.

Екшънът се премести на базата в Панчарево. По думите в социалните мрежи на лидера на организираните привърженици Иван Велчев-Кюстендилеца в късна доба е имало среща между тях и Керкез. Според различни източници са присъствали директорите Радослав Златков, Величков и главният скаут Методи Томанов. Пред всички Керкез е обещал, че си подава оставка, но на хартия този акт не е документиран. Така на другия ден босненецът изведе ЦСКА на тренировка преди мача с Ботев (Враца) в понеделник. Кюстендилеца пък написа пак във фейсбук, че очевидно решението е променено. Фенове подготвят обсада на базата в Панчарево, ако Керкез не си е тръгнал.

До редакционното приключване на ТРУД news ЦСКА не излезе със становище по треньорския въпрос. Най-вероятно се водят тежки преговори при какви условия да си тръгне Керкез. Босненецът ще е третият треньор, за когото ЦСКА ще плаща неустойка. Първият Томислав Стипич, уволнен след пет мача. После „червените“ дадоха четвърт милион на Спартак за освобождаването на Александър Томаш. Триото обаче изхвърли в кофата средствата, които ЦСКА инвестира.

Пожарен вариант за треньор е Валентин Илиев, назначен тази седмица като наставник на дубъла. Доста информации сочат към Христо Янев, който води именно Ботев (Враца). В създалата се ситуация всяко решение, дори именит свободен чужденец, изглежда рисково предвид резултатите. И всеки нов треньор ще каже: „Не съм правил нито подготовка, нито селекция, а ми искате успехи!“