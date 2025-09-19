Керкез обеща оставка посред нощ, после се отказа

Драмата с Душан Керкез и ЦСКА продължава. По тъмни доби фенове са причакали клубния автобус на базата в Панчарево, за да поискат обяснения за загубата от Арда с 0:1 и въобще за кошмарното представяне през сезона. На разговор, на който са присъствали и директори от клуба, Керкез обещал, че подава оставка. Това не стори на стадиона в Стара Загора.

Преди около час Иван Велчев-Кюстендилеца, лидера на организираните фенове, написа в своя профил: "Вчера късно вечерта пред около 20 привърженици на ЦСКА на базата в Панчарево треньорът Душан Керкез заяви, че ще си подаде оставката. Явно през нощта е размислил или си мисли, че може да води ЦСКА въпреки изричното нежелание и на ръководство, и на фенове."

Видно е, че Керкез мечтае да си тръгне от "червените", но след като си получи договорената неустойка. По неофициална информация договорът му е до края на сезона. А това би означавало още девет заплати.