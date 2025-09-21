Бунтът на "белите": Фенове на Славия атакуваха Венци Стефанов

Сериозно напрежение избухна между фенове на Славия и президента на клуба Венцеслав Стефанов. Сблъсъкът между двете страни дойде след поредния разочароващ мач на "белите" при 0:0 с Берое. Група привърженици на най-стария столичен клуб спряха колата на боса на клуба пред стадион "Александър Шаламанов", обвинявайки го за слабите резултати и незавидното класиране.

Агитката поиска оставката на Стефанов и го засипа с обиди и закани. На свой ред босът на Славия ги препрати към старши треньора Златомир Загорчич, обяснявайки, че е подсигурил всичко необходимо за отбора.

Агитката не спести и разочарованието си от селекцията, визира много изходящи трансфери това лято и липсата на адекватни заместници.

Охраната на стадиона, както и полицията, успяха да опазят реда, но двете страни си размениха остри обиди и закани.