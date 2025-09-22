Война фенове срещу президенти в Първа лига

Българският футболен фен е доказал през годините, че силно обича, но и силно мрази. А когато настанат трудни времена, тогава идват тежките изпитания, които в немалко случаи те водят до големи катаклизми. Тази тенденция не подмина Славия в началото на един труден сезон, лишен от поводи за оптимизъм. След 0:0 с Берое „белите“ остават със само една победа след първите 9 кръга. Слабата форма ги нарежда на предпоследната 15-а позиция, а зад тях е единствено Септември и то по голова разлика.

Липсата на успехи, спорната селекция и неясния план за бъдещето преля чашата за феновете на „белите“, които атакуваха президента на клуба Венцеслав Стефанов в неделя вечер. В навечерието на Деня на независимостта двете страни влязоха в остра конфронтация, а агитката пожела оставката на дългогодишния ръководител. От години фенове и президент са в сложни взаимоотношения, но през последните месеци те са повече от деликатни. Този път не липсваха и обиди и закани, а напрежението взе връх. Стефанов бе наречен Хитлер и обвинен за липсата на адекватни летни попълнения за сметка на големия брой изходящи трансфери и освободени – Чунг Нгуен До бе плисиран във Виетнам, Владимир Николов в Полша, а младежкият национал Велко Йеленкович пое към Словения със свободен трансфер. Общо пък договорите на шестима не бяха подновени.

Подобни сцени имаше и преди месеци, но сега конфронтацията бе впечатляваща и предизвика внимание в иначе спокойния неделен ден.

По този начин Венци Стефанов се нареди до Наско Сираков и Христо Крушарски. Всички те са в открита война с привържениците на собствените си клубове, която продължава и в момента.

През януари Сираков попадна в подобна ситуация, след като джипът му бе атакуван от група фенове по време на първата тренировка. Критиките бяха заради раздялата с треньора Станислав Генчев и все още неназначения му заместник. Обвинения имаше и за липсата на ясна философия за управлението на клуба.

През изминалия сезон привърженици на Локомотив (Пд) отново влязоха във война с Христо Крушарски, който веднъж вече обяви, че се оттегля от управление заради атака от публиката. Сега обаче бизнесменът отказа да се поддаде на натиска и все още е със статут на президент на „смърфовете“. Плакати „Крушарски вън“ се издигат преди всяко домакинство на „Лаута“ по същия начин, както е и на стадион „Георги Аспарухов“ с транспарантите срещу Сираков. Такива личат и във всяка визита далеч от „Герена“, както и при гостуванията в Европа.

Това лято агитка на Локомотив (Пд) прекъсна контрола на „смърфовете“, която бе част от лятната подготовка, в знак на несъгласие с начина на управление на клуба. По ирония на съдбата допреди този кръг „черно-белите“ бяха непобедени и се представяха солидно под ръководството на Душан Косич.

Близо година по-рано сходен приом използваха и фенове от Сектор „Б“, забавили мача на Левски с Черно море на „Георги Аспарухов“.

А през последните години под обстрел бяха и редица други футболни босове. Войната с привърженици вече загуби Павлин Николов. Преди година бизнесменът изостави Спартак (Варна), след като група ултраси атакуваха тогавашния нов треньор Кириакос Георгиу, несъгласни с назначението му. И до днес обаче в града се говори, че това е бил търсен ефект от президента, който е бил решен така или иначе да спре финансирането на клуба заради нереализирани бизнес проекти в морската столица.

Заради подобни проблеми се оттегли и бившият вече собственик на Локомотив (София) Иван Василев. Той също се сблъска с яростта на „червено-черната“ публика, въпреки сравнително скромните й мащаби. На няколко пъти бившият футболист на „железничарите“ бе атакуван от фенове, веднъж намери колата си облепена със стикери, а скоро след това последва и първото му оттегляне. Месеци наред Василев не стъпваше на стадиона в „Надежда“, докато управляваше клуба в сянка. След края на сезон 2023/24 последва и смяната на собствеността, а начело на Локомотив застана дотогавашният му съдружник в управление – Веселин Стоянов.

Обратно в Пловдив бултрасите показаха, че могат да бъдат крайни през годините. Така бе и с Антон Зингаревич, който това лято се оттегли, а щафетата пое Илиян Филипов.

Привържениците на Берое също не гледаха с добро око на своя бос Ернан Банато, а заради проблемите в школата прекъснаха една от контролите.

Изненадващо или не, но през последното десетилетие подобни перипетии няма в ЦСКА. „Червените“ отдавна вече не са стигали до крайности по отношение на управленското тяло на клуба, след като през годините имаха търкания с Александър Томов, както и с Титаните.