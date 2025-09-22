Николай Бодуров: Пеех на Гарет Бейл в дебюта ми за националния (ВИДЕО)

Централният защитник на Пирин (Благоевград) Николай Бодуров гостува в подкаста „Код Спорт“, където за първи път разказа редица интересни случки от богата си кариера. Бившият футболист на Литекс и ЦСКА си спомни култови моменти с Христо Стоичков, Гриша Ганчев, Любо Пенев и Нестор Ел Маестро, както и с легендарния Феликс Магат по време на престоя му във Фулъм.

В неподражаемия си стил Бодуров разкри какво е пял на Гарет Бейл по време на дебюта му за националния отбор в мач срещу Уелс, как се е озовал на афтърпарти на „Виктория Сикрет“ в Лондон, какво са правили играчи на Челси и Арсенал в дискотеките в английската столица и защо футболистите на Литекс са ходили гладни на мачовете. Всичко това и още неразказани истории – гледайте в целия епизод.