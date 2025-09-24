Янев се нареди до Паро и Симолията

Христо Янев се нареди до легендите Аспарух Никодимов и Манол Манолов-Симолията. За трети път бившият халф ще бъде наставник на ЦСКА. Другият с „хеттрик в ръкава“ е Стамен Белчев. Успехите на Паро и Симолията да велики – печелили са съответно пет и четири пъти титлата на България начело на любимия си клуб. Белчев пък вкара ЦСКА в групите на Лига Европа след триумф над Базел. Най-големият успех на Янев в Борисовата градина е Купата на България, когато отборът беше изпратен в изгнание във „В“ група. Новият наставник на ЦСКА обаче е и два пъти шампион на България като футболист – през 2003 и 2005 г. Вторият му треньорски престой е в края на сезон 2017/2018.

Рекордьор по различни престои в ЦСКА е Стойчо Младенов. Екзекуторът на Ливърпул взе две от трите титли на „червените“ през новия век – през 2003-а и 2005-а. След него по назначавания са Димитър и Любослав Пеневи. Треньор №1 на века е трикратен шампион, а племенникът му – има една купа на България.

Още след мача Ботев (Враца) – ЦСКА (1:1) в понеделник Янев намекна, че е разговаряно с него. Два дни по-късно треньорът вече беше на базата в Панчарево, за да се запознае с обстановката, която до болка му е позната.

Янев е третият треньор в ЦСКА през сезона. Кампанията стартира с Душан Керкез, който се провали напълно. За един мач дойде Валентин Илиев, който с Янев бяха част от триумфите над Ливърпул и Байер (Леверкузен) през 2005 година. Фенското недоволство, а и лошият резултат във Враца реално не даде никакъв шанс на Илиев да мечтае за повече.

Янев ще получи договор до края на сезона с опция за продължаване. Голямата цел на ЦСКА е класиране в евротурнирите.