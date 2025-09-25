Филмът за Стоичков ще обикаля света

Анонсираният филм за Христо Стоичков ще обикаля света! Такава и идеята на най-котиращия се български режисьор Мартин Макариев и фирмата на Александър Сано. Заедно с много популярния спортен журналист Владимир Памуков, който 32 години беше завеждащ отдел „Спорт“ в Труд, те разработиха изключително скъпия проект, който ще е с дължина между 150 и 160 минути. Отпаднала е идеята да бъде направен сериал, както и втора част. Филмът ще бъде представен през 2027 година.

Основният партньор на проекта е компания WINBET, с която Стоичков отдавна е в прекрасни отношения. „WINBET провежда много последователна политика в подкрепа на българския спорт и аз не мога да не оценя техните усилия в тази посока – заяви Стоичков. - В хода на съвместната ни работа с екипа на компанията видях, че споделяме много близки възгледи за развитието на българския спорт и на футбола в частност и съм щастлив, че отново ще можем да работим заедно. Надявам се, с общи усилия да създадем филм, който да вдъхновява младите българи да се обърнат към спорта."

„От 15-20 години се познаваме със Стоичков и сме си говорили, че това е проект, който един ден трябва да бъде осъществен – каза Макариев. - За мен това е мечта и предизвикателство. Ицо е национално наследство. До ден днешен виждам как тийнейджъри седят с часове, за да се снимат с него, за да получат снимка и автограф. Трябваше да мине доста време, докато извадим разрешителни – от ФИФА, Барселона, кажи речи половината свят. Отговорността е огромна.“

„Това не е поредният филм, а кауза – коментира Сано. - За първи път България имаш шанс за изкара кинематографичен филм от световен мащаб. Да се разпространява в киносалони навсякъде. Затова субектът трябва да е достатъчно вълнуващ. А Христо е именно такъв. Стъпваме без страх и с вяра в себе си. Партньорите и медиите ще ни дадат енергия. Топката вече е във въздуха и очакваме да финишира в мрежата.“

По желание на Стоичков филмът ще започне с българския трибагреник и българска музика. „Обичам всичко наше – продължи Камата. - С подобни идеи за филм са ме канили и в други държави. Но винаги съм отказвал. Затова избрах тези малчугани, тези български специалисти, на които имам пълно доверие. България е на картата и винаги ще бъде дам. Нека по цял свят знаят какви чудеса правят хората от тази малка държава.“

Организаторите още пазят в тайна кога и как ще бъде обявен актьорът, който ще изпълнява ролята на Стоичков. Легендата обеща, че ще бъде до него през целия снимачен процес и че в в нито един момент няма да го притеснява.

„Искам всичко да е перфектно, както аз се старая да живея – каза Ицо. - Актьорът трябва да забрави кой съм аз. Много пъти съм бъркал в живота си, никой не се е родил научен. Но съм се стремял да се уча от грешките. Филмът ще върви напред и без страх. Аз никога не предадох мечтите си, а ги следвам. Така е и с този проект.“

„Искаме филмът да е втората „Златна топка“ за Стоичков и за България - завърши Сано. - Когато проследи живота на Христо, човек се чуди дали ще му стигне един филм или трябва да направи сериал.“