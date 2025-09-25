Лудогорец се прибра от Швеция с 450 хил. евро

Лудогорец имаше повече от успешен престой в Швеция – победа с 2:1 над Малмьо на старта на основната фаза на Лига Европа, а също и 450 000 евро от УЕФА. Сумата се полага за всеки успех в групата по регламент. След серия незадоволителни гостувания в евротурнирите под ръководството на Артур Мота, сега родният шампион демонстрира класа. Точни бяха Петър Станич от дузпа и Ерик Биле.

"Много съм щастлив за победата, за момчетата – обяви треньорът на „зелените“. - На моменти нещата не се получаваха така, както искахме. Много сме щастливи от победата. Това е важното за мен. Пречупихме негативната серия при гостувания в Европа. Победата на старта е доста важна, но искаме да печелим във всички двубои. Целта ни в следващата среща ще бъде същата."

Сега Лудогорец има двубой за първенство с Монтана, а следващият двубой в Европа е изключително тежък – в Разград пристига Бетис. Двата тима вече имат история помежду си, след като играха в групите на Лига Европа през сезон 2022/23, а бившият тим на Трифон Иванов спечели и двете срещи след 3:2 и 1:0.

