Обрат: И Херо вариант за Ботев (Пд)

Димитър Димитров е другият вариант за нов треньор на Ботев (Пд), научи Tруд News. Опитният специалист е провел разговори с "канарчетата" и може да се завърне в клуба, където работи за кратко през 2014 година в качеството си на спортен директор.

По-рано същият ден Александър Томаш бе със статут на изявен фаворит за "жълто-черните", но ситуацията на стадион "Христо Ботев" може да претърпи обрат.

Херо е без отбор от 2023 година, когато се раздели със Спартак (Варна), след като не успя да спаси "соколите" от изпадане.

Той бе един от вариантите за нов селекционер на България, но пожела да поеме трикольорите от ноември, а в крайна сметка БФС повери представителния ни отбор на Александър Димитров, който досега бе начело на младежите.