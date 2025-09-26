Левски сдаде върха на "Лаута"

Левски сдаде върха в Първа лига след поражение с 0:1 от Локомотив (Пд) в двубой от X кръг. На "Лаута" груба грешка на Майкон позволи на Хуан Переа да откри резултата в 33-ата минута, след като бразилецът на два пъти не съумя да изнесе топката, подхлъзна се и я загуби.

Поражението е първо през кампанията за тима на Хулио Веласкес, който досега имаше 6 победи и 2 равенства. На свой ред "смърфовете" успяха да поправят грешната стъпка в Бистрица при 0:4 от ЦСКА 1948.

Преди кръга "сините" бяха лидер в класирането, но бяха изместени от ЦСКА 1948, след като отборът на Иван Стоянов надви Ботев в Пловдив с 2:1. Сега Левски може да се смъкне до третата позиция, ако Лудогорец вземе наглед лекото си домакинство с Монтана.

петата минута Мустафа Сангаре показа своята скорост, като надбяга двама футболисти на Локомотив отдясно и се озова на изгодна позиция, но Боян Милосавлевич бързо скъси дистанцията и успя да отрази.

В 12-ата минута домакините отговориха с плътен изстрел на Ефе Али от над 30 метра, попаднал право в ръцете на Светослав Вуцов.

Точно след половин час игра „сините“ отиграха добре заучена ситуация от пряк свободен удар, при която Марин Петков центрира към Кристиан Димитров, чийто изстрел с глава обаче нямаше как да затрудни стража на „железничарите“.

„Черно-белите“ поведоха в резултата в 33-ата минута. Майкон сбърка при опит за изчистване от собствената половина, притиснат от Хуан Переа, който се пребори за топката, влезе към наказателното поле и завърши прецизно в долния ляв ъгъл на Вуцов за 1:0. При този резултат дойде и почивката.

Осем минути след подновяването на играта през втората част домакините пропуснаха отличен шанс да удвоят аванса си. Енцо Еспиноса даде дълго диагонално подаване към Лами в наказателното поле, където Светослав Вуцов се размина с топката, но нападателят на „смърфовете“ реши да връща към Умарбаев вместо да стреля и сгреши.

В 63-ата минута играчите на треньора Душан Косич разгърнаха добра атака отляво с комбинация между Умарбаев и Переа, който комбинира с Лами, а той от своя страна остави за Каталин Иту, чийто шут обаче бе избит с крак от вратаря на „сините“.

Пет минути по-късно Сангаре засече точно с глава центриране на Евертон Бала от корнер, но Милосавлевич бе на мястото си, за да улови. Малко след това стражът на Локомотив бе сигурен и при далечен шут на Майкон.

До края на мача столичният тим притисна своя съперник в търсене на изравнително попадение. Влезлият като резерва Рилдо Фильо също пробва рефлекса на вратаря на "железничарите" с изстрел от далечно разстояние в 85-ата минута, но отново без успех.

В последната минута от редовното време на мача Милосавлевич успя да избие и коварен шут на Кристиан Макун, насочен точно под напречната греда и така Локомотив се поздрави с успех.