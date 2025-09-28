Томаш поема Ботев след дербито с Левски

Александър Томаш е новият старши треньор на Ботев (Пловдив). Специалистът се разбра с ръководството на „канарчетата“ и се завръща във футбола броени месеци, след като бе уволен от ЦСКА. В щаба му влизат познати лица - Константин Мирчев, Тодор Кючуков и Илиян Митрев.

Очаква се обаче дебютът на Томаш да бъде след дербито с Левски във вторник. Той ще бъде представен през новата седмица на стадион „Христо Ботев“, а дебютът му трябва да бъде срещу във Враца идната неделя.

При това положение Ботев ще бъде воден от Иван Цветанов, който иначе е директор на школата на „жълто-черните“.

По ирония на съдбата именно той бе начело на Спартак (Вн) преди година, когато отново бе със статут на временен наставник, измъквайки 0:0 от Левски на „Коритото“.

