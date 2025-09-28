Селекцията на ЦСКА „убива“ треньори

Изминаха три трансферни периода, а селекцията на ЦСКА изглежда от лоша по-лоша. Смениха се Томислав Стипич, Александър Томаш, Душан Керкез и сега Христо Янев. Играта и резултата са едни и същи. Поредното разочарование за ЦСКА беше 1:1 срещу Локомотив (Сф). Безпрецедентно в историята „червените“ имат само една победа в десет кръга и битката им е да... не изпаднат. Завръщането на Янев беше прието с огромна еуфория от феновете. Сектор „Г“ мощно скандира името на бившия халф, но резултатът....

Янев като че ли нарочно показа, че сегашната селекция „убива“ треньори. Но и той носи вина, защото пусна Мохамед Брахими в 84-ата минута и в 90-ата го извади. Янев би трябвало да знае, ако този футболист не може да му помогне. Всички знаят, че Брахими е човек на уволнения вече Керкез.

Бившият директор Филип Филипов обяви, че ЦСКА се нуждае от три трансферни прозореца, за да се бори за титлата. Те вече са в историята, а отборът е на 12-о място – една позиция над зоната на изпадащите.

„Трябва много работа, за да изгледа ЦСКА, както искам“, каза Янев, който е петият пореден треньор, започващ без победа периода си. Неговият профил прилича много на този на Томаш и Керкез. Двамата не успяха да се справят дори с мисията ЦСКА да е в евротурнирите. За един мач това не може да се очаква от Янев. Но битката му тепърва започва, а едва ли търпението ще е толкова голямо.