Няма съдийски грешки на Левски – Лудогорец

Съдийската бригада не е направила грешки в мача Левски – Лудогорец (0:0). Домакините изригнаха с декларация по няколко казуса и призоваха да се изслушат публично записите между арбитрите на терена и ВАР.

В своя позиция БФС обеща регулярни месечни пресконференции, на които пред медиите да бъдат обяснявани спорните моменти.

За дербито на „Герена“ първият случай е в 43-ата минута. Според БФС няма причина за червен картон на играч на Лудогорец, тъй като контактът е бил инцидентен и не е имал характер на грубо нарушение. Почти веднага след това съдията Радослав Гидженов показа дузпа, която после ВАР я отмени в корнер. БФС твърди, че решението е в пълно съответствие с Правилата на играта и процедурите. От централата са запознали ръководството на Левски с мотивите.

БФС отново изправи апел към всички клубове да уважават съдийските решения.